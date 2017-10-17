Урядовий квартал перекрито, охорону посилено

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 07:53

Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.

Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську.

Біля метро Арсенальна стоять поліцейські машини, перекриваючи рух.

Народний депутат Мустафа Найєм, причетний до організації акцій, пише у Facebook: "Весь квартал оточено щитами".

Урядовий квартал посилено охороняють
Урядовий квартал посилено охороняють
Мустафа Найєм

"Прохід на площу Конституції лише через рамки. Будівля парламенту оточена подвійним ланцюгом Нацгвардії і поліції", – зазначає він.

 

Біля Кабінету міністрів стоять огорожі й рамки металошукача.

 

"Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" стартує о 9:30 у понеділок.

О 10 ранку у Верховній Раді відбудеться погоджувальна рада лідерів фракцій і груп.

Втім, керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко напередодні пояснив безпрецедентні заходи безпеки візитом президента Мальти.

Як відомо, на 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.

Під час акції Саакашвілі, нардепи,  громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші  мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.

20 вересня о 14:15 на Майдані Незалежності оголосять про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію на підтримку такої політичної реформи.

15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуванням стрілецької збрї та засобів ураження.

16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.

Олена Рощенко, УП

Теми: акції Саакашвілі Київ поліція
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