Урядовий квартал перекрито, охорону посилено
Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.
Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську.
Біля метро Арсенальна стоять поліцейські машини, перекриваючи рух.
Народний депутат Мустафа Найєм, причетний до організації акцій, пише у Facebook: "Весь квартал оточено щитами".
"Прохід на площу Конституції лише через рамки. Будівля парламенту оточена подвійним ланцюгом Нацгвардії і поліції", – зазначає він.
Біля Кабінету міністрів стоять огорожі й рамки металошукача.
"Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" стартує о 9:30 у понеділок.
О 10 ранку у Верховній Раді відбудеться погоджувальна рада лідерів фракцій і груп.
Втім, керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко напередодні пояснив безпрецедентні заходи безпеки візитом президента Мальти.
Як відомо, на 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.
Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.
20 вересня о 14:15 на Майдані Незалежності оголосять про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію на підтримку такої політичної реформи.
15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуванням стрілецької збрї та засобів ураження.
16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.