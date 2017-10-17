За мітингувальниками під Радою слідкує Гелетей

На площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент УП.

Фото Ельдара Сарахмана

Серед натовпу також помітні провокативні банери "Доктора Дурнєва" та прапори партії 5.10.

Фото романа романюка

На сцені наразі почали виступати нардепи Єгор Соболєв та Юрій Левченко.

Фото Ельдара Сарахмана

Тим часом до Ради стягнули велику кількість силовиків.

Фото Севгіль Мусаєвої

Речник МВС Артем Шевченко зазначив УП, що напоготові є додаткові резерви правоохоронців.

У задньому дворі парламенту за подіями слідкує начальник УДО Валерій Гелетей.

Фото севгіль мусаєвої

Задній двір Ради pic.twitter.com/Pmor17KlQC — Roman Kravets (@RomanKravets) October 17, 2017

Фото Романа Кравця

На площі видніють прапори партій "Батьківщина", "Самопоміч", "Рух нових сил" та "Автомайдану".

За даними МВС, станом на 10:30 кількість учасників акції становила 2 тисячі осіб.

За порядком слідкує 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинуло 4 гвардійці-строковики.

"Якщо протест справді мирний, то жодних проблеми для його заявлених трьох тисяч учасників рамка не становитиме. Пройдіть огляд, залиште заборонені речі, а ще краще – зовсім не беріть нічого подібного", - запевнив Шевченко.

Він підкреслив, що жодних інших обмежень не буде.

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП