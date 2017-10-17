За мітингувальниками під Радою слідкує Гелетей

8476 переглядів
Вівторок, 17 жовтня 2017, 10:20

На площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент УП. 

 

Фото Ельдара Сарахмана

Серед натовпу також помітні провокативні банери "Доктора Дурнєва" та прапори партії 5.10. 

 

Фото романа романюка

На сцені наразі почали виступати нардепи Єгор Соболєв та Юрій Левченко. 

 

Фото Ельдара Сарахмана

Тим часом до Ради стягнули велику кількість силовиків. 

 

Фото Севгіль Мусаєвої

Речник МВС Артем Шевченко зазначив УП, що напоготові є додаткові резерви правоохоронців.

У задньому дворі парламенту за подіями слідкує начальник УДО Валерій Гелетей. 

 

Фото севгіль мусаєвої

 
Фото Романа Кравця 

На площі видніють прапори партій "Батьківщина", "Самопоміч", "Рух нових сил" та "Автомайдану".

За даними МВС, станом на 10:30 кількість учасників акції становила 2 тисячі осіб.

За порядком слідкує 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинуло 4 гвардійці-строковики.

"Якщо протест справді мирний, то жодних проблеми для його заявлених трьох тисяч учасників рамка не становитиме. Пройдіть огляд, залиште заборонені речі, а ще краще – зовсім не беріть нічого подібного", - запевнив Шевченко.

Він підкреслив, що жодних інших обмежень не буде.

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП

Теми: акції Верховна Рада Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поблизу ВР заблокували машини "Автомайдану" і вилучають молотки 17 жовтня 2017, 09:52
Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій 17 жовтня 2017, 09:26
Під ВР почалась акція: чергує 3,5 тисячі правоохоронців 17 жовтня 2017, 09:16
powered by lun.ua
Головні новини
Група нардепів змусила Парубія закрити погоджувальну раду
Націоналістам пояснили, що вертолітним майданчиком керує держава
Парубій: Венеційська комісія відхилила законопроект по антикорупційному суду
Парубій доручив комітету терміново розглянути закони про недоторканість
Усі новини
Дауншифтінг

Чотири історії киян, які переїхали в село

музика

Буковинське кантрі завойовує Європу

стартапи

12 українських проектів, які підкорили Kickstarter