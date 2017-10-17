Група нардепів змусила Парубія закрити погоджувальну раду

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту у вівторок, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Під час засідання ради близько 20 депутатів підійшли до крісла Парубія і вишикувались за його спиною. Серед них були заступник голови фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, депутати від БПП Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, позафракційні Юрій Левченко, Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко та Володимир Парасюк. Від них виступив Найем.

Він закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради. Йдеться про скасування депутатської недоторканості, створення антикорупційного суду та запровадження виборів за відкритими списками.

"Зараз під стінами Ради зібралися тисячі людей. Їхні вимоги прості – проголосуйте законопроекти, які вже зареєстровані у Верховній Раді", - наголосив Найем.

Він зазначив, що у парламенті роками затягується розгляд цих питань.

Реагуючи на цей заклик Парубій нагадав, що законопроекти щодо зняття недоторканості ще потребують розгляду профільним комітетом. Також він зазначив, що не в його владі змінювати регламент.

"Голова Верховної Ради України не є директором…, рішення приймаються погоджувальною радою", - сказав він.

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