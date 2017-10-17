В АП вважають, що голосів на скасування e-декларацій для антикорупціонерів немає

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 12:56

У Верховній Раді поки не вистачає голосів на скасування електронного декларування для членів антикорупційних громадських організацій.

Таку думку висловив заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків на конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми чудово розуміємо, що для того, щоб щось скасувати й отримати 226 голосів, необхідно запропонувати альтернативу, компроміс. Поки під альтернативні пропозиції голоси збираються. На сьогодні цих голосів немає, тому що ні частина депутатів цього не хоче, ні громадянське суспільство", – сказав він.

Шимків запевнив, що сам він виступає за скасування е-декларування для антикорупціонерів, а подібні правки до закону вважає "ганебними".

У ході дискусії з Іваном Крульком ("Батьківщина") Шимків запропонував нардепам проголосувати за законопроект для скасування е-декларування, але висловив сумніви в підтримці такої ініціативи.

"Я думаю, головне – розуміти, чи є сьогодні 226 голосів за навіть той законопроект, який подано (Іваном Крульком – ред.). Треба пробувати голосувати", – сказав заступник глави АП.

Як відомо, 23 березня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект №6172, яким, зокрема, зобов'язала керівництво громадських об'єднань, які займаються протидією корупції, подавати е-декларації.

31 березня група депутатів подала законопроект №6271 про скасування е-декларування для неурядових організацій.

10 липня президент вніс законопроекти №6674 і №6675 про публічну звітність громадських організацій, які передбачають скасування електронного декларування для членів антикорупційних неурядових організацій.

Олена Рощенко, УП

Теми: декларації законодавство Адміністрація президента
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