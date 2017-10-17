Парубій закрив ранкове засідання Ради, нардепи пішли радитись

Спікер парламенту Андрій Парубій закрив ранкове засідання Верховної Ради, на якому зареєструвалося 338 народних депутатів.

Парубій розповів, що на Погоджувальній Раді більшість фракцій підтвердили, що у вівторок повинен бути розпочатий розгляд медичної реформи.

"Разом з тим я чую ті вимоги, які говорять під Верховною Радою мітингуючи і ряд фракцій ВР… По недоторканності, я був і залишаюся прихильником зняття недоторканності", - сказав він, додавши, що два законопроекти щодо зняття недоторканості (президентський і 150 депутатів) повинен розглянути комітет, а тоді їх негайно винесуть в зал.

Парубій також сказав, що підтримує розгляд виборчого законодавства після розгляду медичної реформи. Щодо вимоги про створення антикорупційного суду, спікер заявив, що Венеційська комісіє рекомендувала відхилити наявні законопроекти і внести новий.

"Таким чином, з трьох вимог Верховна Рада може перейти до виконання двох вимог", - сказав Парубій.

Він дав доручення в тижневому розкладі пленарних засідань передбачити, що після медичної реформи поставити 2 питання про зняття недоторканності, а після них законопроекти, які стосуються виборчої реформи.

Після цього з трибуни сесійної зали група депутатів закликала провести переговори із мітингувальниками.

"Вийдіть до людей, поговоріть із ними… "Самопоміч" і багато колег з інших фракцій максимально готові, щоб рішення пройшли і пройшли згідно з регламентом парламенту", - сказав нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв, додавши, що вони готові шукати компроміс по всіх законопроектах.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада повинна підтримати мітингувальників, зокрема скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційни суд, незалежний від президента, і провести реформування виборчого законодавства.

Представник президента у ВР Ірина Луценко, виступаючи від імені коаліції (НФ і БПП) заявила, що наразі немає консолідованої позиції щодо голосування і закликала усі фракції зібратися для консультацій.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Ініціатори акції під Верховною Радою обіцяли заблокувати трибуну парламенту.

Олександр Шумілн, УП