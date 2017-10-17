ЗМІ: Петренко збрехав, що не знає "смотрящего" за Мін’юстом

Міністр юстиції Павло Петренко заперечує знайомство з так званим "сірим кардиналом" Мін’юсту Андрієм Довбенком, який може бути причетним до схеми відкатів багатомільйонних винагород держвиконавців.

Про це повідомляє програма "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Видання запевняє, що Петренко тричі заперечував знайомство з цією людиною, попри те, що у 2015 році на офіційній зустрічі на пост ймовірного керівника Департаменту виконавчої служби він особисто представляв юриста, Андрія Довбенка, який раніше працював у т. зв. департаменті "Сєдова-Довбенка" групи СЄПЕК олігарха Сергія Курченка.

Це "Нашим грошам" підтвердили Хатія Шелія, експерт з питань виконавчого провадження та Агія Загребельська, екс-заступниця голови Державної виконавчої служби, які були присутні на цій зустрічі.

Журналісти видання підкреслюють, що ймовірною причиною того, що Петренко заперечує знайомство з Довбенком, є те, що останній може бути людиною нардепа від БПП Олександра Грановського.

"Міністр юстиції Павло Петренко, який намагався приховати знайомство з Довбенком, призначений за квотою "Народного фронту" Арсенія Яценюка, однак джерела програми в уряді називають його близьким і до народного депутата з президентської фракції Олександра Грановського", - сказано у публікації.

Попри рішуче заперечення знайомства Петренка з юристом, за даними програми, саме Довбенко причетний до кадрових призначень в Міністерстві юстиції на ключові посади. Так, протягом 2015-2017 рр. у центральному апараті Мін’юсту та в підконтрольних йому держпідприємствах керівні посади отримали щонайменше п’ять товаришів юриста.

Зокрема, у Департаментах реєстрації і нотаріату, виконавчої служби та ДП "СЕТАМ", яке торгує арештованим майном.

Як відомо, за два місяці 2017 року 8 держвиконавців Міністерства юстиції отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

Повіломлялося, що державні виконавці, які отримали мільйонні премії, виписували довіреності на доступ до своїх рахунків, що може свідчити про схему відкатів з винагород.

Пізніше міністр Петренко заявив, що керівники та працівники виконавчих служб по всій країні пройшли перевірку на поліграфі, аби довести свою непричетність до будь-яких корупційних схем.

Українська правда