Гелетей не писатиме заяву в поліцію на "неадеквата" Парасюка

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей вважає, що народний депутат Володимир Парасюк "демонструє неадекватну і антисоціальну поведінку, прикриваючись депутатською недоторканністю".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна"

"Суть проблеми в тому, що народний депутат Парасюк, його підхід, його звинувачення і все те, що сталося, відбулося у зв'язку з неадекватною поведінкою цієї людини. Я хотів почути від нього ті претензії не на камеру, а щоб він пояснив, які має претензії до мене особисто", – розповів Гелетей.

"Тому що він узяв із собою людину, яка знімала, така заготовка була. З самого початку він сказав, що багато людей зібралося біля Ради, правоохоронців, але це була тільки підстава, щоб цей конфлікт відбувся", – вважає чиновник.

Гелетей також зазначив, що Парасюк серйозних ударів йому не завдав, тому заяву до поліції начальник УДО писати не буде.

"Я в жодному разі ні з якою заявою не звертався (у правоохоронні органи, - ред.). Я не кажу, що є тілесні ушкодження або порваний одяг, стався неприємний інцидент... Ударів не було, був один поштовх і його словоблуддя", – сказав він.

"Є гарне правило – не сперечатися і не вести діалогу з людьми такого типу, щоб не опускатися до їх рівня, тому що це саме те, до чого вони прагнуть", – зазначив чиновник.

Як відомо, 17 жовтня між позафракційним нардепом Парасюком та начальником Управління державної охорони України Гелетеєм сталася словесна сутичка. Депутата зокрема обурила кількість силовиків в урядовому кварталі.

Парасюк також штовхнув та вдарив Гелетея.

Начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко заявив, що правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про правопорушення щодо сутички між нардепом Парасюком та Гелетеєм, а розбиратися з інцидентом буде прокуратура.

Як повідомлялося, в Головному слідчому управлінні ГПУ вже було два кримінальних провадження щодо Володимира Парасюка.

17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежать 3,5 тисячі правоохоронців.