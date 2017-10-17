Навальний зможе балотуватися після 2028 року – голова ЦВК РФ

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 14:47

Російський опозиціонер Олексій Навальний не зможе балотуватися в президенти Російської Федерації до 2028 року через умовне засудження.

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова, відповідаючи на запитання учасника Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, повідомляє "Интерфакс".

"У нього термін умовний, але кваліфікація його злочину – тяжкий злочин, а люди, які засуджені за цією статтею, не мають права брати участь у виборах", – сказала вона.

"Він (Навальний) зможе, пройде цей термін десятирічний – десь у 2028 році, плюс п'ять місяців, може цілком балотуватися. А що зараз за вік? Все життя попереду. Тому нехай виходить із цього. І прапор йому в руки!", – заявила голова ЦВК РФ.

Зараз же, за словами Памфілової, Навальний не має права на участь у виборах.

"Коли хлопцям у соцмережах його горе-юристи намагаються вбивати хибну інформацію, що є Конституція, згідно з Конституцією він має право, – це брехня, оскільки Конституційний суд Росії кілька років тому давав роз'яснення про те, що немає жодного протиріччя між законом і Конституцією", – сказала вона.

Памфілова заявила, що у Навального були б шанси брати участь у виборах, якби він оскаржив вирок, – але він погрожує вивести людей на вулиці.

Голова російського Центрвиборчкому запевнила, що ні під чиїм тиском не дозволить порушити закон: "Жоден тиск, ані вуличний, ані адміністративний, мене не схибить із цього шляху, або я покладу заяву (про відставку – ред.) на стіл".

Як очікується, чергові вибори президента Росії буде призначено у грудні і пройдуть вони у березні 2018 року.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія вибори
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