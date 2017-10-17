Обстріл авто в Запоріжжі розслідують як хуліганство

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу позашляховика Subaru в Запоріжжі.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" речник управління Нацполіції в Запорізькій області Катерина Людвік.

За її словами, справа порушена за статтею 296 ККУ (хуліганство).

Наразі поліція встановлює, якою саме зброєю було пошкоджено автомобіль та хто скоїв цей злочин.

Також правоохоронці з'ясовують причини, що призвели до пошкодження майна у такий спосіб.

Як повідомлялося, 17 жовтня вранці у центральній частині Запоріжжя невідомі розстріляли позашляховик Subaru Forester, що належить місцевому мешканцю.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Євген Кізілов, УП