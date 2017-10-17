Російська влада відправляє до Сибіру новобранців з окупованого Криму

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 15:27

17 жовтня перша партія новобранців з окупованого Криму незаконно була відправлена ​​для проходження військової служби у віддалені райони Сибіру і Далекого Сходу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Відзначається, що восени-взимку поточного року з території Південного військового округу для проходження служби в рядах Збройних сил Росії буде призвано понад 22 тисяч осіб.

Найбільш масові відправки призовників заплановані на листопад і грудень.

Разом з кримчанами до Сибіру були відправлені новобранці з Північної Осетії, Чечні та Карачаєво-Черкесії.

Раніше повідомлялося, що військкомати анексованого Криму призвали більше 1700 осіб для проходження військової служби в Збройних силах РФ.

Українська правда

Теми: Крим анексія Міноборони Росія Збройні сили
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