Російська влада відправляє до Сибіру новобранців з окупованого Криму

17 жовтня перша партія новобранців з окупованого Криму незаконно була відправлена ​​для проходження військової служби у віддалені райони Сибіру і Далекого Сходу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Відзначається, що восени-взимку поточного року з території Південного військового округу для проходження служби в рядах Збройних сил Росії буде призвано понад 22 тисяч осіб.

Найбільш масові відправки призовників заплановані на листопад і грудень.

Разом з кримчанами до Сибіру були відправлені новобранці з Північної Осетії, Чечні та Карачаєво-Черкесії.

Раніше повідомлялося, що військкомати анексованого Криму призвали більше 1700 осіб для проходження військової служби в Збройних силах РФ.

Українська правда