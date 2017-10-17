Силовики заблокували у дворі на Грушевського групу активістів

Близько ста нацгвардійців і поліцейських не випускають з двора на вулиці Грушевського в Києві групу активістів.

Це випливає з прямого відеовключення з місця подій, яке публікує у Facebook народний депутат Сергій Лещенко.

Лещенко опинився одним із заблокованих у дворі, що неподалік від стадіону імені Валерія Лобановського, за адресою: Музейний провулок, 2б.

Правоохоронці перекрили арку, яка є єдиним виходом із закритого подвір'я. Як зауважив нардеп, нацгвардійці з перших кількох рядів кордону одягнені у світловідбиваючі жилети з символікою Одеси.

Ситуація виникла через те, що активісти хотіли винести туристичні намети.

Лещенко спробував пройти скрізь кордон, показуючи посвідчення депутата, але його не пропустили.

Він сказав нацгвардійцю, що закон про скасування депутатської недоторканості ще не ухвалено, тож правоохоронці не мають права його затримувати.

"Ви порушуєте Конституцію", - заявив він.

Але і це не дало жодної користі. При цьому керівник нацгвардійців кілька разів повторював, що "зараз пропустимо".

Депутат зробив спробу знайти інший вихід з подвір'я, але такого не виявилося.

Пізніше в кадр потрапила ще одна депутат ВР - Надія Савченко, яка також опинилася серед заблокованих активістів.

Ще деякий час потому Лещенку все ж вдалося проштовхнутися вздовж стіни повз правоохоронців і вийти на вулицю Грушевського. Він проніс із собою один намет. Депутат повідомив, що півтори години не міг цього зробити.

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