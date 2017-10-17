Нардепи взялися за медреформу, недоторканність - в порядку на четвер

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 16:25

Верховна Рада відкрила вечірнє пленарне засідання, народні депутати взялися розглядати медичну реформу.

Про це оголосив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

У залі зареєструвалися 336 парламентаріїв.

"Ще раз хочу зробити оголошення, що, зважаючи на рішення погоджувальної ради, зараз ми переходимо до медичної реформи. Також, згідно рішення погоджувальної ради, включається в порядок денний на четвер 2 законопроекти про зняття депутатської недоторканності", – оголосив Парубій.

"Після завершення розгляду питань медичної реформи, ми переходимо до двох питань недоторканності", – зазначив він, нагадавши, що доручив профільному комітету розглянути 18 жовтня і внести на розгляд парламенту вказані законопроекти.

На думку Парубія, після позитивного рішення щодо питання недоторканності народні депутати перейдуть до виборчої реформи.

Він висловив сподівання, що до ранку четверга нардепи встигнуть розглянути 900 правок до законопроектів медичної реформи.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Станом на 16.16 Верховну Раду оточили чоловіки з нашивками батальйону "Донбас", "Азова" та інші, нацгвардійці одягли шоломи, почалися бійки, застосували газ.

Учасники акції під час конфлікту з правоохоронцями зламали рамку металошукача на вулиці Грушевського біля Кабміну і зламали паркан.

Також з'явились дані про двох постраждалих: це один з активістів і поліцейський.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада
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