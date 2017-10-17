У Музейному провулку поводять слідчі дії – Нацполіція

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 16:47

Поліція проводить слідчі дії за фактом крадіжки військового майна у Музейному провулку і закликає нардепів і активістів не перешкоджати цьому.

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.

"За фактом крадіжки військового майна в рамках кримінального провадження поліція Києва проводить планові слідчі дії з метою встановлення та виявлення місця перебування викраденого майна", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз слідчі дії тривають за однією з адрес у Музейному провулку столиці.

"Там низка народних депутатів разом з частиною активістів перешкоджають проведенню цих слідчих дій. Вказані особи поводяться зухвало та чинять фізичний опір працівникам поліції", - йдеться в повідомленні.

Поліція закликала активістів поважати закон і верховенство права.

"Механізм оскарження правомірності дій працівників поліції передбачений законом, а використання політично підігрітих учасників масових акцій – є неприпустимим", - підсумували у МВС.

У поліції Києва не змогли уточнити, про яке саме провадження йде мова, яке саме майно і коли вкрали.

Як відомо, раніше народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що близько ста нацгвардійців і поліцейських заблокували у Музейному провулку, 2б і не випускають активістів і нардепів.

Теми: поліція мітинги акції
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