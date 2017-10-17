Мати Клиха каже, що син виснажений психічно і фізично

Мати українського політв'язня Станіслава Клиха каже, що її син погано почувається, виснажений психічно і фізично.

Про це вона розповіла після побачення з сином, пише у вівторок у Facebook представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Тамара Іванівна Клих тільки-но повернулася з побачення з сином, Станіславом Клихом, якого незаконно утримують у російській тюрмі. Плаче, що син погано себе почуває, виснажений психічно і фізично, дуже схуд", – пише Геращенко.

За її словами, Тамара Клих просить докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Станіслава.

"Звільнення заручників і політв'язнів – це ключовий пріоритет, на якому наполягає українська влада. Це дійсно жахливо, що вже рік – жодного звільнення", – зазначає також віце-спікер.

Вона нагадала, що це питання піднімається на всіх міжнародних зустрічах, у Мінську українська сторона пропонувала різні варіанти і компроміси задля розблокування, на жаль, відповіді поки що немає.

Також Геращенко подякувала колегам, які підтримують родини заручників.

Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечували всі обвинувачення, Клих заявляв, що взагалі ніколи не був у Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих у російському СІЗО, збожеволів.

31 серпня 2017 року стало відомо, що Клиха із в’язниці перевели до лікарні у Магнітогорську. Омбудсмен України Валерія Лутковська звернулася до російської колеги з проханням знайти українця.

Пізніше з’ясувалося, що він перебував у психіатричній лікарні.

Українська правда