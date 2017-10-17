Активісти відібрали у нацгвардійців щити

Мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом.

Про це у Facebook повідомляє журналістка Христина Бердинських.

"Мітингувальники забрали щити у Нацгвардії, які були заховані за автобусом", - написала вона.

Кореспондент "Української правди" з місця події зафіксував бійку між правоохоронцями та активістами.

Раніше повідомлялося, що поліція проводить слідчі дії за фактом крадіжки військового майна у Музейному провулку і закликає нардепів і активістів не перешкоджати цьому.

У поліції Києва не змогли уточнити, про яке саме провадження йде мова, яке саме майно і коли вкрали.

Як відомо, раніше Верховну Раду оточили чоловіки з нашивками батальйону "Донбас", "Азову" і інші, нацгвардійці одягли шоломи, почалася бійка, застосували газ.

Учасники акції під час конфлікту з правоохоронцями зламали рамку металошукача на вулиці Грушевського біля Кабміну й виламали паркан.

Під час бійки постраждали активіст та правоохоронець.

Українська правда