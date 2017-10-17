Активісти відібрали у нацгвардійців щити
Мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом.
Про це у Facebook повідомляє журналістка Христина Бердинських.
"Мітингувальники забрали щити у Нацгвардії, які були заховані за автобусом", - написала вона.
Кореспондент "Української правди" з місця події зафіксував бійку між правоохоронцями та активістами.
Раніше повідомлялося, що поліція проводить слідчі дії за фактом крадіжки військового майна у Музейному провулку і закликає нардепів і активістів не перешкоджати цьому.
У поліції Києва не змогли уточнити, про яке саме провадження йде мова, яке саме майно і коли вкрали.
Як відомо, раніше Верховну Раду оточили чоловіки з нашивками батальйону "Донбас", "Азову" і інші, нацгвардійці одягли шоломи, почалася бійка, застосували газ.
Учасники акції під час конфлікту з правоохоронцями зламали рамку металошукача на вулиці Грушевського біля Кабміну й виламали паркан.
Під час бійки постраждали активіст та правоохоронець.
Українська правда
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