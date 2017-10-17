Розенблат заявляє, що його дні в браслеті скінчились

404 перегляди
Вівторок, 17 жовтня 2017, 17:43

Народний депутат Борислав Розенблат заявляє, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

Про це він написав у Facebook.

"16 жовтня 2017 року закінчився строк дії запобіжних заходів стосовно мене", - зазначив нардеп.

При цьому він пообіцяв, що "й надалі сприятиме прозорому та об’єктивному розслідуванню".

Як повідомлялося, 19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Як відомо, Розенблата підозрюють у отриманні хабарів від представника іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину.

Українська правда

Теми: Розенблат суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд не продовжив засідання щодо браслета Розенблата 13 жовтня 2017, 23:32
Суд, який думав, чи лишити Розенблата з браслетом, взяв перерву 13 жовтня 2017, 20:52
Майно Розенблата залишили під арештом 5 вересня 2017, 15:22
powered by lun.ua
Головні новини
Розенблат заявляє, що його дні в браслеті скінчились
Шкіряк заявив про арсенал зброї у людини Семенченка і "відморозків"
Коаліція відмовилась виконати вимоги вулиці у вівторок - Найєм
Заступник голови МВФ ніколи не чув про "план Маршалла" для України
Усі новини
біла тростина

Дещо про життя незрячих, про що ви не знали

відпочинок

9 захоплюючих маршрутів навколо Моршина

перфоманс

Як розуміти арт-проекти: відверта розмова про сучасне мистецтво