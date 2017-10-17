У столиці Мальти протест із вимогою розслідувати вбивство журналістки

У мальтійській столиці Валлетті люди зібралися поблизу будівлі суду, вимагаючи розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Times of Malta.

Акцію протесту організували члени Мережі громадянського суспільства, до неї долучилися журналісти та блогери.

Серед присутніх – депутати парламенту, в тому числі лідер опозиції Адріан Делія, колишній опозиційний лідер Саймон Бусуттіл, відомі юристи та колишній прем'єр-міністр Лоуренс Гонці.

Після кількох виступів, в яких засуджувалися дії влади щодо захисту власних громадян, натовп заспівав національний гімн.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків. Зокрема, звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.