САП просить Трофименку із "Трейд Комодіті" 150 мільйонів застави

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:22

Прокурор просить суд або арештувати затриманого інвестора компанії "Трейд Комодіті" Володимира Трофименка, або встановити йому заставу розміром понад 149 мільйонів гривень.

Відповідне клопотання прокурор САП озвучив у ході засідання Солом'янського районного суду Києва у вівторок.

За словами представника звинувачення, слідчі бояться, що Трофименко може втекти за кордон, оскільки начебто має аж чотири закордонних паспорти.

Прокурор заявив, що у Трофименка і його родини є багато власності, нерухомості, авто і корпоративні права, тож така сума застави не буде для нього непосильною.

Водночас захисник Трофименка Віталій Касько заявив, що сума застави не може вираховуватися із суми ймовірних збитків, а тому майже 150 мільйонів - занадто велика цифра.

Захист Трофименка наполягає, що їхній клієнт взагалі не вчиняв жодних злочинів, а отже йому не можна обирати запобіжні заходи.

 
фото: Роман Романюк

Як повідомлялося, 16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

На думку НАБУ і САП, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ.  Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.

Роман Романюк, УП

Теми: Міноборони корупція
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