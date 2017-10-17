САП просить Трофименку із "Трейд Комодіті" 150 мільйонів застави
Прокурор просить суд або арештувати затриманого інвестора компанії "Трейд Комодіті" Володимира Трофименка, або встановити йому заставу розміром понад 149 мільйонів гривень.
Відповідне клопотання прокурор САП озвучив у ході засідання Солом'янського районного суду Києва у вівторок.
За словами представника звинувачення, слідчі бояться, що Трофименко може втекти за кордон, оскільки начебто має аж чотири закордонних паспорти.
Прокурор заявив, що у Трофименка і його родини є багато власності, нерухомості, авто і корпоративні права, тож така сума застави не буде для нього непосильною.
Водночас захисник Трофименка Віталій Касько заявив, що сума застави не може вираховуватися із суми ймовірних збитків, а тому майже 150 мільйонів - занадто велика цифра.
Захист Трофименка наполягає, що їхній клієнт взагалі не вчиняв жодних злочинів, а отже йому не можна обирати запобіжні заходи.
Як повідомлялося, 16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
На думку НАБУ і САП, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.
За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.
11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ. Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.
12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.
Роман Романюк, УП
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