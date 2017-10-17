У зоні АТО загинув український військовий

Один військовослужбовець загинув у результаті обстрілів бойовиками українських укріплень у районі Мар’їнки.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО.

"На Приморському напрямку близько 13:00 противник розпочав обстріл наших укріплень зі стрілецької зброї у районі Мар’їнки. Українські воїни вогнем у відповідь примусили загарбників припинити провокації. У результаті цього протистояння загинув один наш захисник", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що упродовж дня у районі проведення АТО зберігалася тенденція до загострення обстановки – найбільша активність противника зафіксована на Донецькому напрямку.

Крім того, 17 жовтня під ворожий вогонь потрапили українські воїни біля Водяного, Широкиного та Талаківки.

Від початку доби бойовики 4 рази із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по захисниках Авдіївки.

Двічі обстріляли укріплення сил АТО біля Зайцевого – випустили 17 мін калібру 120 міліметрів.

Також бойовики двічі обстріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів опорні пункти української армії неподалік шахти Бутівка. А біля Кам’янки застосовували стрілецьку зброю.

"Наші бійці оперативно і жорстко відповідали ворогу використовуючи увесь спектр піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я.

Як відомо, 16 жовтня у зоні АТО загинули 2 військових.