Суд арештував азербайджанського журналіста на 18 діб

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 19:15

Бориспільський районний суд залишив під вартою на 18 днів азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на слова адвоката Дмитра Мазурка.

"Зараз ми готуємо апеляцію. Також готуємо звернення до генпрокурора, тому що прокуратура має повноваження скасувати цей арешт, якщо виявляться обставини, що перешкоджають екстрадиції", – сказав виданню адвокат.

Мазурок додав, що Гусейнов в Нідерландах отримав політичний притулок. Про це, за словами адвоката, свідчать результати міграційної перевірки, яку провели захисники журналіста і представники посольства Нідерландів.

14 жовтня повідомлялось про затримання в аеропорту "Бориспіль" азербайджанського опозиційного журналіста Фікрета Гусейнова.

За даними ДПСУ, Гусейнов перебував у розшуку "Інтерполу" за незаконну міграцію та шахрайство.

Виконавчий директор ІМІ та представниця України у міжнародній організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк розповіла, що Гусейнову інкримінують незаконний перетин кордону Азербайджану у 2008 році.

Фікрет Гусейов залишив Азербайджан 10 років тому після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів не знайдено.

Гусейнов отримав громадянство Нідерландів і співпрацює із опозиційним телеканалом "Туран", що транслюється з-за кордону.

Головний редактор "Туран ТВ" Ганімат Заідов заявив, що про міжнародний розшук нічого раніше відомо не було, а до Києва Гусейнов їздив часто - готувався до відкриття українського бюро телеканалу.

Теми: суд Азербайджан
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