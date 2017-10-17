Турчинов переніс візит до Брюсселя – ЗМІ

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 21:29

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов переніс візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Як відомо, секретар РНБО повинен був головувати від української сторони на засіданні Комісії Україна-НАТО у середу, 18 жовтня. Крім того, планувалася зустріч Турчинова із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Теми: Турчинов РНБО НАТО
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