Турчинов переніс візит до Брюсселя – ЗМІ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов переніс візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Як відомо, секретар РНБО повинен був головувати від української сторони на засіданні Комісії Україна-НАТО у середу, 18 жовтня. Крім того, планувалася зустріч Турчинова із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.