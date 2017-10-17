Головні новини дня – за 60 секунд

Акція протесту і сутички під Верховною Радою, Антикорупційний суд, зняття депутатської недоторканності, бійка Парасюка і Гелетея - новини, які обговорювали 17 жовтня.

Про акцію під ВР. Акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної Ради.

Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, таких як "Самопоміч", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші, проголосили три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону, що передбачає голосування за відкритими списками партій.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Порошенко відреагував на мітинг і просить поліцію бути на сторожі.

Після 17:00 лідер партії "Рух нових партії" Міхеіл Саакашвілі закликав мітингувальників залишатись під Верховною Радою до виконання їх вимог.

О 20:00 стало відомо, що організатори мітингу вважають, що протест був мирним і результативним, та закликають продовжити його.

Про сутички під ВР. Спочатку, близько ста нацгвардійців і поліцейських не випускали з двору на вулиці Грушевського в Києві групу активістів.

Потім Верховну Раду оточили чоловіки з нашивками батальйону "Донбас", "Азов" і інші, нацгвардійці одягли шоломи, почалася бійка, застосували газ.

Постраждав чоловік віком за 60 років, йому чимось пошкодили голову, з неї йшла кров.

Також постраждав представник правоохоронних органів. За свідченнями кореспондента УП, він лежав без свідомості, у нього текла кров з носа. Його забрали медики.

Ввечері, поліція відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського

Про Антикорупційний суд. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Венеційська комісія закликала відкликати законопроекти, які передбачають створення Антикорупційного суду.

Про депутатську недоторканість. Президент Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів. У разі ухвалення пропозиції президента, цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Про Парасюка. Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк побився з начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм під стінами Верховної Ради.