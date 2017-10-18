Рабінович звинуватив "Оппоблок" в організації замаху на нього

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Середа, 18 жовтня 2017, 01:19

Народний депутат України, член фракції "Опозиційний блок" Вадим Рабінович звинуватив цю ж партію в організації замаху на нього і спроби підпалу його будинку.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Тепер я вже можу сказати, сьогодні мені вже дозволили ... два тижні тому ось тут під "112 каналом" група молодих людей ..., п'ятеро з них сьогодні затримані, четверо ще ні .. намагалися вчинити замах на народного депутата, мене", - заявив він, демонструючи фотографії згаданих людей.

За його словами, тоді спрацювала охорона телеканалу і він зміг виїхати.

"Рівно через два тижні вони підпалили мій будинок ... його загасили о 12 годині ночі", - продовжив він.

Депутат також стверджує, що 17 жовтня під час мітингу цих людей зі зброєю затримала СБУ. За його словами, затримані назвали замовника.

"Замовником виявився певний громадянин, прізвище якого назвуть правоохоронці, пов'язаний і замовлено все це "Опозиційним блоком", - заявив Рабінович.

При цьому він назвав прізвища лідерів "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка в якості причетних.

Теми: Опозиційний блок Рабінович
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