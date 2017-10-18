В Парижі художника Павленського помістили у психіатричний стаціонар

163 перегляди
Середа, 18 жовтня 2017, 05:39

Російського художника-акціоніста Петра Павленського, затриманого раніше за підпал фасаду Банку Франції, відпустили з-під варти і помістили в психіатричний стаціонар префектури поліції.

Про це з посиланням на газети Le Figaro і Le Parisien пише DW.com.

Супутницю Павленського Оксану Шалигіну поки залишили під вартою. За інформацією видань, обом підозрюваним пред'явлені звинувачення в "умисному підпалі з використанням запалювальних речовин", а розслідування справи передано у відання районної поліції.

Як повідомлялося, в ніч на 16 жовтня Петра Павленського затримали на площі Бастилії в Парижі, де він підпалив фасад Банку Франції.

Як повідомила в Twitter активістка Сара Константен, російський художник-акціоніст провів акцію з метою "розпалити вогонь революції в світі, ожививши революційний дух у Франції".

Петро Павленський відомий своїми яскравими акціями.

Наприклад, у 2012 році він зашив собі рот в знак підтримки групи Pussy Riot, учасниць якої в той час судили у Москві, а у 2013 році художник прибив свою мошонку до бруківки на Красній площі у столиці Росії - "метафора апатії, політичної індиферентності та фаталізму сучасного російського суспільства", пояснив згодом він свій вчинок.

Також 9 листопада 2015 року Павленський підпалив двері будівлі ФСБ на Луб'янській площі у Москві.

Спочатку слідство звинуватило художника у "вандалізмі за мотивами ідеологічної ненависті" (стаття 214 кримінального кодексу), але потім перекваліфікувала справу на 243 статтю - "пошкодження об'єкту культурної спадщини".

Його звільнили з-під варти 8 червня 2016 року.

Теми: Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Художник Павленський підпалив "Банк Франції" у Парижі 16 жовтня 2017, 14:22
Молдова підтвердила загибель своїх громадян у Кот-д'Івуарі 15 жовтня 2017, 02:11
У Кот-д`Івуарі розбився літак: є жертви 15 жовтня 2017, 00:32
powered by lun.ua
Головні новини
КНДР погрожує всьому світу: не підтримуйте США і будете в безпеці
Луценко: Ніякого зносу наметів не буде
Під Радою знову почалися сутички
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
дослідження

"Цукор – солодка смерть". Тепер офіційно

тренд

Жорстокі розіграші, про які треба пам’ятати при знайомствах

добро

6 літрів на день. Як живе жінка з гіперлактацією