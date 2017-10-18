Для підриву авто журналістки на Мальті використано пластикову вибухівку - ЗМІ

Для вбивства мальтійської журналістки Дафне Каруани Галісії було використано пластикову вибухівку Семтекс, яку часто застосовують під час терористичних атак.

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, інформує видання Times of Malta.

За їхніми даними, явна сила вибуху та розповіді очевидців вказують на те, що для підриву авто було використано саме пластикову вибухівку Семтекс. Якщо це насправді був цей тип вибухівки, то його на Мальті використано вперше, додали джерела.

Поки до кінця не зрозуміло, де була закладена бомба – в автомобілі чи на дорозі.

За словами очевидця Франса Санта, який описав момент підриву, спершу він почув невеликий вибух. Ймовірно, це спрацював детонатор, а потім пролунав значно потужніший вибух.

Як відомо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків. Зокрема, звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.

"Європейська правда"