Бойовики удвічі збільшили кількість обстрілів на Донбасі – СЦКК

15-17 жовтня бойовики удвічі збільшили кількість обстрілів позицій Збройних Сил України та ділянок місцевості поблизу мирних населених пунктів на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомляє Прес-центр штабу АТО з посиланням Спільний центр з контролю та координації.

"Протягом 15-17 жовтня загальна кількість обстрілів позицій підрозділів ЗС України з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО збільшилася у два рази", - йдеться в повідомленні.

Особливо напруженою залишається обстановка в районі населених пунктів Павлопіль, Водяне, Гнутове, Артемове, Мар’їнки, Зайцеве-Північне, Трьохізбенки та Новотошківки.

"Бойовики ОРДО та ОРЛО неодноразово застосовували по позиціям підрозділів ЗС України, у т.ч. зброю, заборонену Мінськими угодами: міномети калібру 82 і 120 мм, а також крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - відзначили у СЦКК.

Бойовики обстрілювали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, шахта Дутовка, Світлодарськ, Кам’янка.

Масованих обстрілів зазнали позиції підрозділів ЗСУ в районі Новоолександрівки, Попасної, Станиці Луганської та Валуйського.

А також на маріупольському напрямку біля населених пунктів Лебединське, Широкине, Талаківка та Новотроїцьке.

"Такими діями НЗФ ОРДО та ОРЛО демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями, бажання дискредитувати ЗСУ напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи та прагнення до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - підсумували у СЦКК.