Біля Ради без бійок, намети не чіпають

Намети по вулиці Грушевського, поблизу Верховної ради, продовжують стояти на проїжджій частині, ситуація спокійна.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Намети стережуть люди з нашивками батальйону "Донбас", так само невеликі намети розташовані навпроти будівлі парламенту в Маріїнському парку.

В наметовому містечку облаштовані польові кухні, люди снідають гречаною кашею.

Чоловік із нашивкою батальону "Донбас" записує потреби мітингувальників

Під будівлею Ради перебувають кілька сотень нацгвардійців, які наглядають за порядком.

На входах в урядовий квартал поліція перевіряє сумки перехожих.

Всі фото авторства Романа Кравця та Севгіль Масаєвої, УП

Як у своєму Facebook написала журналістка Ганна Цуканова, на повороті з Хрещатика на Городецького машини вже пропускають, але перевіряють всі багажники, що дещо затримує автомобільний потік.

Водночас, як повідомляє кореспондент УП, автомобілі перевіряють біля Арсенальної, особливо вантажні. Поліцейські питають у водіїв, куди вони їдуть. Та ж ситуації на вулиці Шовковичній на перехресті з вулицею Басейною. Зранку там стояла велика черга з машин, їх теж перевіряли.

Конфліктних ситуацій наразі немає.

Як відомо, 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу".

Пізніше між правоохоронцями та активістами відбулись сутички, мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Порошенко відреагував на мітинг і просить поліцію бути на сторожі.

Роман Кравець, УП