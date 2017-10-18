Чиновника Генштабу ЗСУ упіймали з хабаром – прокуратура

Військова прокуратура 17 жовтня затримала за підозрою в хабарництві полковника Збройних сил України та представника Мостиського прикордонного загону.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Так, Військова прокуратура Дарницького гарнізону (Київ) спільно з СБУ затримала одного з начальників відділу Генерального штабу ЗСУ під час отримання від громадянина К. 3000 доларів за погодження дозволу на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини з метою встановлення осередків нафто-хімічного забруднення та проведення відновлювальних робіт одним з приватних підприємств.

Прокуратура веде слідчі дії, вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, проведення обшуків, відсторонення від посади.

А Військова прокуратура Львівського гарнізону з СБУ та відділом внутрішньої безпеки по Мостиському прикордонному загону задокументувала факт вимагання та отримання неправомірної вигоди інспектором прикордонної служби – інструктором відділу прикордонної служби "Мостиська залізнична станція" Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"Грошові кошти в розмірі 5200 грн призначалися за нестворення перешкод під час переміщення через державний кордон України до Республіки Польща підакцизних товарів – 100 блоків тютюнових виробів", – уточнює Сарган.

Хабар виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події.

Після того у зв’язку із скаргами на здоров’я прикордонника госпіталізували – тому його не затримували. За результатами слідчих дій йому планують повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та просити суд про тримання його під вартою.

Також у вівторок Військова прокуратура АТО спільно з працівниками Управління захисту економіки Головного управління Нацполіції в Донецькій області задокументували одержання адвокатом 1 000 доларів "за вплив на прийняття рішення щодо непритягнення клієнта до кримінальної відповідальності і непризначення судом реальної міри покарання".

"Загальний розмір неправомірної вигоди, яку з липня 2017 року вимагав адвокат у свого клієнта, складав 4 тис. доларів США, з них. 3 тис. доларів США адвокатом отримано раніше через посередника", – встановила прокуратура.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, готується повідомлення про підозру адвокату за ч. 3 ст. 369-2 КК України.