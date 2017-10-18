Гройсман прокоментував події під Радою 17 жовтня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що позитивні зміни в державі можливі через діалог та напрацювання ефективних рішень, а не шляхом дестабілізації ситуації в країні.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, коментуючи події 17 жовтня під Верховною Радою.

Гройсман підкреслив, що країна і далі потребує відповідних змін у багатьох сферах.

"Нам потрібно завершити формування інституцій щодо боротьби з корупцією створенням антикорупційного суду, обмежити недоторканність народних депутатів… важливо, щоб це було зроблено зараз, не перекладаючи на майбутні періоди", – каже прем'єр.

"Але разом із тим нам потрібно робити й інші зміни: реформи освіти, охорони здоров'я, пенсійну реформу, розвивати національну економіку, але ці рішення не даються легко", – додав він.

На думку Гройсмана те, що відбулося 17 жовтня, має дві складові:

"З одного боку це люди, які прийшли висловити своє переконання в необхідності змін, які готові важко працювати над цими змінами, а з іншого боку – прийшли й ті, хто не збирається нічого робити. Вони намагаються хорошими гаслами прикрити свою жагу до влади і боротьбу за неї. А найгірше, що під цими гаслами намагаються дестабілізувати ситуацію в країні в такий важкий час", – вважає прем'єр.

"Тому я хочу сказати, що завжди буду з тими, хто готовий важкою працею, а не гаслами робити реальну справу і буду проти тих, хто намагається руйнувати країну зсередини", – заявив він.

"Глибоко переконаний, що через діалог, обговорення, якісні напрацювання і рішення можливі зміни. Але суспільство має дати чітку оцінку тим, хто може приносити шкоду нашій державі", – резюмував прем'єр.

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Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стояла в порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Водночас народні депутати не підтримали це рішення. Після консультації із головами фракцій Парубій оголосив, що 2 законопроекти про зняття депутатської недоторканності внесені у порядок денний четверга.

На думку спікера, після позитивного рішення щодо питання недоторканності народні депутати перейдуть до виборчої реформи.

О 16-тій годині біля Верховної Ради відбулися сутички, застосували газ.



Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Ввечері мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

18 жовтня керівник Нацполіції Сергій Князєв заявив, що поліція продовжить забезпечувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради.

Валентина Романенко, УП