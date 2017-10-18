Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки

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Середа, 18 жовтня 2017, 12:22

Президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Разінкова з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указі №329 від 17 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Звільнити Разінкова Ігоря Прокоповича з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в документі.

Про причини звільнення в указі не повідомляється.

З червня 2016 по вересень 2017 року Разінков був тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України.

13 вересня 2017 року призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Українська правда

Теми: СБУ Порошенко
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