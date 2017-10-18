Справа "Трейд Коммодіті": Захист Павловського подав апеляцію

Захист заступника міністра оборони Ігоря Павловського подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це у повідомив адвокат Павловського Ростислав Кравець, передає "Укрінформ".

"Так, нами вчора була подана відповідна апеляційна скарга, в якій ми стверджуємо, що взагалі підстав для обрання запобіжного заходу не було, тому що сама підозра є необгрунтованою", - сказав Кравець.

Водночас він повідомив, що дата розгляду апеляції ще не призначена.

Як відомо 12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав заступнику міністра оборони Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

11 жовтня детективи НАБУ і САП Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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