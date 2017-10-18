НАЗК хоче ще 172 мільйони на наступний рік

468 переглядів
Середа, 18 жовтня 2017, 14:19

Національне агентство з запобігання корупції виступає за передбачення додатково 172 305 100 гривень фінансування в проекті державного бюджету на 2018 рік.

Про це сказано у відповіді НАЗК на запит "Українських новин".

Зокрема на керівництво й управління в сфері запобігання корупції додатково потрібно 172,3 млн гривень, з них 121,2 млн гривень – на оплату праці.

Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити фінансування НАЗК у 2018 році на 12,9% – до 683 512 400 гривень.

Як відомо, громадськість бентежили високі зарплати та премії членів НАЗК.

Наприклад, голова НАЗК Наталія Корчак у грудні минулого року задекларувала сумарно 400 тисяч гривень доходу, в які нібито увійшли і "відпускні". А у вересні цього року зарплатня Корчак склала 211 946 гривні, з яких 107,2 тисячі були допомогою на оздоровлення.

Теми: НАЗК бюджет Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАЗК знайшла порушення в роботі Омеляна 17 жовтня 2017, 18:33
НАЗК взялося за декларацію заступника голови фракції Опоблок 17 жовтня 2017, 13:36
НАЗК розподілило 110 мільйонів з держбюджету на 6 партій 13 жовтня 2017, 14:52
powered by lun.ua
Головні новини
МВС показало схему можливого ухилення Льовочкіним від сплати податків
Суддів КС часів Януковича нагородили за зміцнення правосуддя
Гройсман: Ми ввели квотування, щоб працевлаштувати 45-літніх
У "Правому секторі" заявили, що затриманий в РФ активіст давно не їхній
Усі новини
здоров'я

Що таке імунітет і чи потрібно його підвищувати

фото

Як реконструктори на Вінничині День захисника відмічали

прикраси

11 українських брендів значків