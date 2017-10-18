У РФ мер попросив городян виїхати на час ЧС-2018 і не бити іноземців

Глава російського міста Калінінграда Олександр Ярошук закликає городян виявляти гостинність під час Чемпіонату світу з футболу-2018 та вважає, що жителям краще виїхати з міста на час матчів.



Про це він сказав 18 жовтня в ефірі місцевої радіостанції, повідомляє російський "Інтерфакс".



"Одна з чотирьох ігор, яка пройде в Калінінграді, точно буде європейська, топова. У місто приїдуть 70-100 тисяч туристів. Всі, звісно, на стадіон не потраплять. Тому варто навести городянам порядок у себе на подвір'ях. І краще планувати виїхати з міста відпочити на природу", – сказав мер.



За словами Ярошука, футбольні фанати будуть сидіти в пабах, і градус відносин між ними може бути високим.



"Я закликаю всіх бути гостинними, добрими, нікого не бити. Якщо володієте англійською мовою, допомагайте туристам – підкажіть, поспілкуйтеся", – попросив мер.



Він також зазначив, що влада міста домовляється з роботодавцями щодо надання калінінградцям вихідних на дні проведення матчів.



"Місто буде переповнене. Рух дуже сильно буде ускладнений, просто практично заборонений, крім човників, які возитимуть уболівальників. Логістика вже вся відпрацьована", – сказав Ярошук.



Зазначається, що в Калінінграді стадіон ЧС-2018 будується на острові Жовтневий в центрі міста. Спортивна арена буде вміщати 35 000 глядачів.

Як відомо, фінальний етап Чемпіонату світу з футболу 2018 пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.

Як встановили державні правоохоронні служби та розвідки кількох країн, первинне рішення про надання Росії прав ЧС-2018 було прийняте на таємній зустрічі в Москві ще в 2005 році.

28 жовтня 2015 року в інтерв'ю британському часопису Financial Times президент ФІФА Йозеф Блаттер визнав, що виграш Росією права на чемпіонат-2018 був підтасований.

Закулісна таємна домовленість про надання прав Мундіалю-2018 Росії існувала вже наперед, до офіційного голосування виконкому ФІФА 2 грудня 2010 року.

Після авіакатастрофи літака рейсу МН-17 в 2014 році на Донеччині, якого збили пострілом з ракетної установки "Бук 332" збройних сил РФ, лунали заклики забрати в Росії право на проведення Чемпіонату світу з футболу, однак ФІФА відмовилась це робити.

Російські ЗМІ обговорювали можливий бойкот збірної України ЧС-2018.

У завершальному матчі кваліфікації до ЧС-2018 у Києві підопічні Андрія Шевченка програли команді Хорватії з рахунком 0:2.

Пряму путівку з групи збірної України на ЧС-2018 виграла Ісландія, що набрала 22 очка. Збірна Хорватії з 20 пунктами, посіла другу сходинку і буде грати матчі плей-офф за вихід на Мундіаль.