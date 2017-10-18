Заступниця Гужви заявляє, що її затримали в "Борисполі"

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Середа, 18 жовтня 2017, 14:50

Заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова заявляє, що в аеропорту "Бориспіль" її затримали прикордонники.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Щойно прикордонники затримали мене в аеропорту Бориспіль – під час перетину кордону з Амстердама. Працівник служби забрав паспорт і групою вирушили вивчати обставини", - пише журналістка.

За її словами, про причини перевірки їй поки не повідомляли.

Крюкова розповіла, що на півтора дні їздила до Нідерландів "за офіційним запрошенням нідерландської рекламної компанії - для зйомок у fashion проекті".

Як повідомлялося, 26 вересня головред "Страни" заявив, що правоохоронці завершили розслідування у справі про вимагання ним 10 тисяч доларів у нардепа Дмитра Лінька і скоро віддадуть його під суд.

Увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

Українська правда

Теми: ЗМІ Прикордонна служба Бориспіль Київ кордон
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