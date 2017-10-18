Окупанти Криму викликають людей на опитування про поодинокі пікети

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Середа, 18 жовтня 2017, 15:23

В анексованому Росією Криму поліція викликає активістів на опитування, намагаючись з'ясувати організаторів одиночних пікетів 14 жовтня.

Зокрема, виклики почалися в смт Нижньогірський і Леніне, повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

Адвокат Едем Семедляев розповів "Крим.Реаліі", що в Нижньогірському "сьогодні викликали чотири людини і їх опитали".



Ті, хто вже прийшов до поліції, розповіли, що повістки прийти на опитування для надання пояснень прийшли напередодні.



Деякі кримські татари відмовилися давати свідчення.



Як відомо, в суботу, 14 жовтня, на всій території анексованого Росією Криму на поодинокі пікети проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман вийшло понад 100 осіб.

Їх затримували й вивозили на приватних автомобілях без розпізнавальних знаків поліції, повідомляв раніше Курбедінов.

Теми: Крим анексія Росія кримські татари акції
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