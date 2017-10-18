Ділянку Порошенка в Києві огородили колючим дротом

2591 перегляд
Середа, 18 жовтня 2017, 16:17

Земельну ділянку президента Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5 на Печерську в центрі Києва взяли під охорону невідомі.

Про це у середу повідомляють "Схеми".

Вказується, що над парканом ділянки Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру. На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків.

 
 

На запитання, що вони тут роблять, чоловіки відповіли, що здійснюють охорону, відмовившись називати структуру, яку представляють.

Навпроти ділянки Порошенка розташований маєток заступника голови фракції Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Ігоря Кононенка.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин.

Через ланцюжок із кількох юридичних операцій з ознаками фіктивності гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у їхню власність.

У квітні 2017 року незабудовану ділянку Петра Порошенка виставляли на продаж. Однак, за даними кадастрової карти, власник землі наразі не змінювався.

Теми: Порошенко Київ земля декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В АП розповіли, за якою схемою Порошенко купує зброю для армії 18 жовтня 2017, 15:43
Справа "Трейд Коммодіті": Захист Павловського подав апеляцію 18 жовтня 2017, 14:03
Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки 18 жовтня 2017, 12:22
powered by lun.ua
Головні новини
Комітет пропонує Раді направити законопроекти по недоторканності в КС
В Росії продовжили арешт для Гриба до наступного року
МВС показало схему можливого ухилення Льовочкіним від сплати податків
Суддів КС часів Януковича нагородили за зміцнення правосуддя
Усі новини
відео

У яких умовах тримають тварин у Національному цирку

прикраси

11 українських брендів значків

не нашкодь

Чому не варто казати ці 13 фраз людям з депресією