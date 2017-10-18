Геращенко: В Луганській області днями буде відкритий КПВВ "Золоте"

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську домовилась про розблокування пункту пропуску "Золоте" в Луганській області.

Про це пише у Facebook представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

"КПВВ "Золоте" завдяки нашим вимогам, нарешті, днями буде відкрите", - написала вона.

"Важкий день. Але, сподіваюся, не даремний, бо люди на Луганщині чекають КПВВ в Золотому, й ми нарешті, через півтора роки, дотиснули відкриття", - додала Геращенко.

Вона також розповіла, як просувається справа звільнення заручників. За її словами, їхня кількість постійно зростає, а домовитися з окупантами не вдається.

"Камінь спотикання - вимога амністії для беркутівців і інших персонажів, які не мають жодного відношення до Донбасу. Працюємо, щоб були добрі новини для родин наших заручників, поки що все йде важко, але рухаємося", - зазначила Геращенко.

За її словами, черговий раунд переговорів у Мінську пройшов з певними труднощами, але позитив все ж є.

Як повідомлялося, 5 жовтня на перемовинах у Мінську попередньо домовилися про відкриття пункту пропуску "Золоте" 20 жовтня.

Українська правда