Під ВР сталася сутичка, використали газ - ЗМІ

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Середа, 18 жовтня 2017, 17:38

Після 17 години під Верховною Радою сталася невелика сутичка, проте поки незрозуміло, хто став її ініціатором.

Про сутичку в прямому ефірі повідомив телеканал АТР.

Під час сутички було застосовано газ, однак невідомо, з чийого боку.

Також невідомо, чиї дії спричинили загострення.

Мітингувальники заявляють, що правоохоронці намагались прорватись до наметового містечка, зазначив кореспондент АТР.

Згодлом депутат Єгор Соболєв в коментрі АТР повідомив: "Несподівано загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

У свою чергу депутат ВР Ганна Гопко оприлюднила у своєму Facebook відео бійки.

"Зараз під ВР: де лідери партій, які зібрали мітинг? Де активісти? Чому не разом з протестувальниками? Чому не спілкуються з людьми, щоб їх захистити та уникнути провокацій?" - обурилась вона.

Українська правда

Теми: акції
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