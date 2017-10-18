В АП підтвердили: Порошенко зустрінеться з Найємом

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Середа, 18 жовтня 2017, 17:49

В Адміністрації президента підтвердили, що Петро Порошенко має намір зустрітися з народним депутатом від БПП Мустафою Найємом.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі АП.

"До приймальні президента України звернувся народний депутат Мустафа Найєм. Петро Порошенко підтвердив, що готовий зустрітися з ним віч-на-віч. Про інших учасників зустрічі не йшлося", – сказали у прес-службі.

Водночас за інформацією УП, зустріч має відбутися о 19-ій годині.

Як повідомлялося, 18 жовтня Найєм заявив, що він та ще кілька народних депутатів мають намір піти в середу ввечері до президента і дізнатися у нього терміни подачі законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради.

Українська правда

Теми: Порошенко акції Антикорупційний суд
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