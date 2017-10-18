Екс-посадовцям Концерну радіомовлення повідомили про підозру за розтрату

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Середа, 18 жовтня 2017, 18:19

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у розтраті близько 1 млн грн та службовому підробленні колишнім керівникам державного підприємства "Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення".

Про це повідомляє У середу, 18 жовтня САП.

Зокрема про підозру повідомили колишньому керівнику КРРТ, екс-начальнику сектору цього ж держпідприємства, а також керівнику приватного підприємства, задіяного у вчиненні злочину. 

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу.

За версією слідства, у 2013 році після призначення на керівні посади до КРРТ згадані службові особи, діючи у змові з керівником приватного підприємства, замовили розробку технічної документації із землеустрою земельних ділянок, які на момент укладення відповідних договорів не перебували або частково перебували у користуванні "Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення", та оплатили виконання цих робіт.

Під час обшуків детективи НАБУ вилучили комп’ютерну техніку, яку, на їхню думку, могли використовувати в злочинних цілях. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Теми: НАБУ Україна
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