Екс-посадовцям Концерну радіомовлення повідомили про підозру за розтрату

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у розтраті близько 1 млн грн та службовому підробленні колишнім керівникам державного підприємства "Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення".

Про це повідомляє У середу, 18 жовтня САП.

Зокрема про підозру повідомили колишньому керівнику КРРТ, екс-начальнику сектору цього ж держпідприємства, а також керівнику приватного підприємства, задіяного у вчиненні злочину.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу.

За версією слідства, у 2013 році після призначення на керівні посади до КРРТ згадані службові особи, діючи у змові з керівником приватного підприємства, замовили розробку технічної документації із землеустрою земельних ділянок, які на момент укладення відповідних договорів не перебували або частково перебували у користуванні "Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення", та оплатили виконання цих робіт.

Під час обшуків детективи НАБУ вилучили комп’ютерну техніку, яку, на їхню думку, могли використовувати в злочинних цілях. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.