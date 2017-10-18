Мін’юст заперечує, що Петренко змушував держвиконавців писати заяви

В Міністерстві юстиції заявили, що міністр Павло Петренко ніколи не надавав наказів щодо збору заяв на звільнення без дат від співробітників.

Про це на запит "Української правди" повідомила радник по комунікаціях міністра юстиції Олена Семикіна.

"Щодо поширеної в ЗМІ інформації про примусове написання незаконних заяв про звільнення співробітників Мін’юсту без дат, повідомляємо: такого роду розпоряджень ані в 2015 році, ані в будь-який інший час від міністра юстиції Павла Петренка не надходило", - сказала Семикіна.

"Спростовуємо розповсюджену в ЗМІ інформацію щодо того, що співробітникам Мін’юсту погрожували звільненням через не надання неправомірної вигоди з їхнього боку в адресу міністра юстиції або його заступників", - додала вона.

На запитання УП, чи проводилось порівняння голосу з представленого у ЗМІ аудіозапису, де нібито фігурує екс-директор Департаменту кадрової роботи Мін’юсту Сергій Грибань, Семикіна відповіла, що відповідне питання виникало, але порівняльне дослідження Мін’юст не проводив.

"Такого роду записи на нашу думку є сумнівними. Особливо з урахуванням того, що зазначених у записі вступних від міністра не було і бути не могло", - сказала вона.

Радник міністра по комунікаціях додала, що на сьогоднішній день Грибань в Мін’юсті не працює.

Також вона повідомила, що "в результаті розповсюджених у ЗМІ припущень щодо існування "відкатів" з отриманих виконавцями винагород", була проведена перевірка безпосередньо державних виконавців, які отримали найбільші офіційні винагороди за виконання судових рішень.

"В процесі поліграфічного дослідження їм були поставлені питання, чи надавали вони частину своєї винагороди колишньому чи теперішньому керівництву державної виконавчої служби, чи надавали вони частину своєї винагороди керівництву Мін’юсту, чи надавали вони доступ для зняття з їхніх банківських рахунків коштів будь-яким стороннім особам та інші дотичні до цього питання", - сказала Семикіна.

"Поліграфічна перевірка не виявила корупційних порушень під час виплати законних винагород на користь державних виконавців, які отримали найбільші виплати", - наголосила радниця міністра.

Також вона зауважила, що додатково банківські установи надали вичерпну інформацію стосовно операцій з рахунками державних виконавців, які потрапили під підозру засобів масової інформації.

"Жодних сумнівних операцій або ж операцій, які проводилися з їхніми рахунками третіми особами, банківськими установами не зафіксовано", - сказала Семикіна.

"Окремо спростовуємо розповсюджену в ЗМІ інформацію щодо наявності так званих "смотрящих за відомством": в Міністерстві юстиції немає і не буде жодних "смотрящих", окрім громадськості, журналістів, міжнародних партнерів і донорів та українських громадян", - зауважила вона.

Як відомо, раніше у ЗМІ була розповсюджена інформація, що співробітників Міністерства юстиції, нібито за наказом міністра Павла Петренка, змушували писати заяви на звільнення без дати у якості "запобіжного заходу".

Раніше повідомлялося, що Петренко заперечує знайомство з так званим "сірим кардиналом" Мін’юсту Андрієм Довбенком, який може бути причетним до схеми відкатів багатомільйонних винагород держвиконавців.

Яна Міланова, УП