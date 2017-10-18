Під Радою у наметовому містечку залишаються близько 700 людей

У наметовому містечку під будівлею Верховної Ради перебувають близько 700 людей.

Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що наразі ситуація у таборі спокійна. Там перебувають люди у камуфляжі, пенсіонери, декілька десятків журналістів та народні депутати – Володимир Парасюк, Семен Семенченко та Єгор Соболєв.

Кілька рядів силовиків охороняють весь периметр будівлі Ради.

Як повідомлялось, 18 жовтня після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв в коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

Як відомо, 17 жовтня мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом.

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру кримінальне провадження за фактом пограбування нацгвардійців.