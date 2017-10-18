В Харкові на пішохідному переході авто задавило 5 осіб, ще 6 поранені

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Середа, 18 жовтня 2017, 21:28

В Харкові автомобіль Lexus вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це УП повідомив директор департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало.

Аварія сталася на вулиці Сумській неподалік площі Конституції о 20:45. За попередньою інформацією, автівка вилетіла на тротуар, де на пішохідному переході стояли люди і чекали на зелене світло, щоб перейти вулицю.

 
ДТП в Харкові
newsroom.kh.ua

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група. Наразі встановлюються обставини аварії. Водія вже затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Крім того, місцева поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу. Вона стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. Нею передбачене покарання у вигляді ув’язнення терміном від 7 до 12 років.

Марія Думанська

Теми: Харків ДТП аварія
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