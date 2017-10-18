Головні новини дня – за 60 секунд

Акція протесту і зіткнення під Верховною Радою, земельна ділянка президента, затриманий в РФ активіст "Правого сектору", подовжений арешт Гриба, Льовочкін, пенсійна реформа, депутатська недоторканність і погрози КНДР - новини, які обговорювали 18 жовтня.

Про мітинг під ВР. 18 жовтня за порядком в урядовому кварталі Києва стежать близько 3000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Про сутички під ВР. Після 17 години під Верховною Радою сталася невелика сутичка.

Сутички під Верховною Радою виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.

"Після відмови почались сутички та штовханина, в результаті якої було затримано 11 осіб", – пояснили в МВС.

Станом на 22:00 всіх 11 затриманих уже відпустили.

Про земельну ділянку президента. Земельну ділянку президента Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5 на Печерську в центрі Києва взяли під охорону невідомі. Над парканом ділянки Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру. На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Про "Правий сектор". Слідчий комітет Російської Федерації заявляє про затримання в Ростовській області українця Романа Терновського, причетного до "Правого сектора".

При цьому, у "Правому секторі" повідомили, що Тернівський ніколи до лав партії не входив, проте приблизно протягом одного року був прихильником політсили і що близько року тому "Правий сектор" втратив будь-який зв'язок з активістом.

Про Гриба. Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Про Льовочкіна. У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала "Інтер" народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна, а той дискредитує поліцейського, що розслідує його оборудки.

Про пенсійну реформу. Пенсійна реформа передбачає, що кількість співробітників компанії старше 45 років має становити не менше 4% від загальної чисельності працівників.

Про депутатську недоторканість. Комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендуватиме Верховній Раді направити до Конституційного суду 2 законопроекти про зняття недоторканності.

Про КНДР. Північна Корея попередила в ООН, що країни, які долучаться до військових дій США проти них, наражаються на помсту.

Про Януковича. В МВС Росії продовжили право на тимчасовий притулок для екс-президента України Віктора Януковича до 26 жовтня 2018 року.

Про зустріч депутатів з Порошенко. Президент України Петро Порошенко відмовився зустрітися з народними депутатами, представниками великої політичної реформи.