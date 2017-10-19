ДТП у Харкові: назвали прізвище водія

За кермом автомобіля Lexus, який спричинив смертельну аварію, перебувала Олена Зайцева.

Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.

За інформацією сайту, 20-річна дівчина уже затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Як відомо, у середу у результаті ДТП у Харкові загинули 6 осіб, ще 6 отримали поранення.

Аварія сталася на вулиці Сумській неподалік площі Конституції о 20:45. Повідомляється, що автівка вилетіла на тротуар, де на пішохідному переході стояли люди і чекали на зелене світло, щоб перейти вулицю.

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу. Вона стосується порушення правил дорожнього руху, передбачене покарання – ув`язнення терміном від 7 до 12 років.