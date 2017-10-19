Нацполіція Харківщини назвала імена загиблих у ДТП

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Четвер, 19 жовтня 2017, 01:18

Харківська поліція опублікувала список загиблих і постраждалих під час аварії у центрі Харкова.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції в Харківській області.

"Встановлено особи 3 загиблих: Олександр Євтеєв (27 років), Ніна Кобисєва (28 років), Олена Умаєва. До лікарень доставлені: Олена Берченко, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко", – йдеться у заяві.

Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена до обласної лікарні, інша постраждала – до відділення політравми харківської лікарні. 

За інформацією диретора Депатраменту комунікацій МВС Артема Шевченка, кількість загиблих зросла до 6.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Теми: Харків аварія ДТП
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