Смертельна аварія у Харкові: назвали ім`я другого водія

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Четвер, 19 жовтня 2017, 02:58

Другим учасником аварії у центрі Харкова був Геннадій Дронов.

Про це повідомляє спільнота "Харьков City" у Facebook.

За інформацією порталу, 59-річний Геннадій Дронов займається роздрібною торгівлею та здає в оренду нерухомість.

Також повідомляється, що у результаті  аварії водій не отримав серйозних пошкоджень.

Як відомо, унаслідок ДТП у центрі Харкова загинуло 6 осіб, ще 6 - поранені. 

Нацполіція Харківщини опубліковала список постраждалих.

Теми: Харків аварія
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