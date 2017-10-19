Смертельна аварія у Харкові: назвали ім`я другого водія
Другим учасником аварії у центрі Харкова був Геннадій Дронов.
Про це повідомляє спільнота "Харьков City" у Facebook.
За інформацією порталу, 59-річний Геннадій Дронов займається роздрібною торгівлею та здає в оренду нерухомість.
Також повідомляється, що у результаті аварії водій не отримав серйозних пошкоджень.
Як відомо, унаслідок ДТП у центрі Харкова загинуло 6 осіб, ще 6 - поранені.
Нацполіція Харківщини опубліковала список постраждалих.
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