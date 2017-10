Російська "фабрика тролів" намагалася маніпулювати американцями – BuzzFeed

Скандально відома російська "фабрика тролів" наймала активістів США для організації протестів.

Про це у своєму дослідженні пише BuzzFeed.

Видання повідомляє, що справжня мета росіян – посіяти розбрат серед американців у 2016-2017 роках.

"Дивовижна історія. Ми поговорили з американцями, яких російські тролі обманом спонукали робити конкретні, реальні дії в США", – зазначив редактор BuzzFeed Бен Сміт у Twitter.

We spoke to the Americans duped by the St Petersburg troll farm into unwittingly doing work for Russia: https://t.co/mrOUi5m2Qo

"Це майже те саме, що робили росіяни у 2014 році в Україні – підкреслив журналіст Саймон Островськи.

This is exactly the type of stuff the Russians were pulling in Ukraine in 2014 https://t.co/WXz3t5dYb9