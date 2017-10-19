Російська "фабрика тролів" намагалася маніпулювати американцями – BuzzFeed

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Четвер, 19 жовтня 2017, 04:43

Скандально відома російська "фабрика тролів" наймала активістів США для організації протестів.

Про це у своєму дослідженні пише BuzzFeed.

Видання повідомляє, що справжня мета росіян  посіяти розбрат серед американців у 2016-2017 роках.

"Дивовижна історія. Ми поговорили з американцями, яких російські тролі обманом спонукали робити конкретні, реальні дії в США", – зазначив редактор BuzzFeed Бен Сміт у Twitter.

"Це майже те саме, що робили росіяни у 2014 році в Україні  підкреслив журналіст Саймон Островськи.

Як відомо, раніше CNN писав про те, що російські хакери використовували додаток Pokemon Go для втручання у американське суспільство.

Теми: Росія США
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