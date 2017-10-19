В Україні утричі зріс рівень торгівлі людьми – поліція

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Четвер, 19 жовтня 2017, 05:54

За 9 місяців 2017 року поліція виявила 263 злочини, пов`язані з торгівлею людьми.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

"Впродовж 9 місяців 2017 року поліція виявила 263 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Цей показник майже втричі більший, ніж за весь 2016 рік",  – йдеться у заяві.

"У ході досудового розслідування установлено 281 потерпілу особу від торгівлі людьми. Серед них – 156 жінок, 106 чоловіків, 9 неповнолітніх та 10 малолітніх дітей" – підкреслили у відомтсві.

У Нацполіції також закликали громадян не вдаватися до необдуманих дій та не приймати сумнівні пропозиції щодо працевлаштування.

Як відомо, у червні Держдеп США заявляв, що на Донбасі жінок викрадають для сексуальної експлуатації.

Теми: Україна поліція
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