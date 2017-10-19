Доба в АТО: обстріли Донецького напрямку, троє поранених

За минулу добу, 18 жовтня, ситуація в зоні АТО продовжувала загострюватись.

Про це повідомляє прес-центр штабу.

Ворог суттєво збільшив кількість вогневих провокацій та все частіше застосовував міномети різних калібрів.

Так, більше половини від загальної кількості обстрілів за минулу добу припадало на Донецький напрямок. Зокрема, увечері бойовики із мінометів калібру 82 міліметри декілька разів били по оборонцях Авдіївки.

Також під гранатометним вогнем окупантів опинились наші позиції біля Луганського, Майорська, Кам’янки.

Близько 18 години унаслідок обстрілу українських опорних пунктів із застосуванням 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП отримав поранення один наш боєць.

Крім того, майже опівночі загарбники випустили понад 20 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького.

На Луганському напрямку ворог двічі застосовував 82-міліметрові міномети неподалік Новотошківського та Новозванівки. Із 120-міліметрових мінометів накривав позиції сил АТО у районі Кримського і Попасної.

Також уночі під вогонь із автоматичних гранатометів потрапили оборонці Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки.

За минулу добу незаконні збройні формування 53 рази порушили перемир’я. Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів.

У результаті бойових дій двоє українських воїнів були поранені. Ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву.